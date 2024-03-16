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Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Wie reinige ich die Bügelsohle meines Philips Dampf-/Trocken-Bügeleisens?
500 SeriesFusselrasierer
Fusselrasierer
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Textilien bleiben an der Bügelsohle haften.
Die orangefarbene Kontrollanzeige funktioniert nicht (richtig).
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
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