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Eingestellt
2.300 W
35 g/min Dampfleistung
Dampfstoß von 100 g
Da ein Nachfüllen dank des großen Wasserbehälters (300 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.
Mit dem extralangen Kabel (3 m) des Philips Bügeleisens können Sie ganz sicher jede Stelle Ihres Bügelbretts mit dem Bügeleisen erreichen!
Dank der besonders deutlichen Wasserstandsanzeige des Philips Bügeleisens kannst du den Wasserstand jederzeit mit einem Blick überprüfen.
Auszeichnungen
4.3
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Coverg
09/06/2014
Deutschland
Super Bügeleisen
Das Bügeleisen kann alles wann man braucht. Es ist leicht zu handhaben und bügelt die Wäsche hervorragend. Alle Funktionen die man braucht sind auch da und die entkalker Funktion funktioniert super. Der Bügeleisen ist leicht und erhältlich in einer schönen rosa Farbe.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3300 series GC3330/32 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Adriana71
09/10/2011
Nederland
Hele fijne strijkbout
Deze fijne strijkbout is zeer prettig in het gebruik en heeft een lang snoer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3300 series GC3330/02 Stoomstrijkijzer verfasst
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alena
20/05/2012
België
het toestel heeft zijn aangegeven capaciteiten
Dit stoomstrijkijzer hebben we nu al een lange tijd in gebruik, we blijven heel tevreden. De uitleg op internet was correct, het werkt naar behoren en zoals wij het eigenlijk in gebruik willen hebben.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3300 series GC3330/32 Stoomstrijkijzer verfasst
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