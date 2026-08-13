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Eingestellt
GC3331
3 m Kabel
Mit dem Tropf-Stopp-System Ihres Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.
Da ein Nachfüllen dank des großen Wasserbehälters (300 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean-Funktion.
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