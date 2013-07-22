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  • Weniger Nachfüllen bei längerem Bügeln
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  • Weniger Nachfüllen bei längerem Bügeln
  • Weniger Nachfüllen bei längerem Bügeln
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  • Weniger Nachfüllen bei längerem Bügeln

Eingestellt

Dampfbügeleisen

GC3569/02

2.8
| (14) Bewertungen

1 Auszeichnung

Weniger Nachfüllen bei längerem Bügeln
Die Philips SmoothCare-Bügeleisen verfügen über einen der größten Wassertanks, die es für Dampfbügeleisen gibt. Bügeln Sie länger ohne Nachfüllen! Leistungsstarker Dampf ermöglicht es Ihnen, hartnäckige Falten einfach zu entfernen.
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Bügeleisen mit großem Wassertank

Weniger Nachfüllen bei längerem Bügeln

  • 40 g/Min. Dampfleist., 160 g Dampfstoß

  • Keramikbügelsohle

  • 2.400 Watt

Extragroßer 400 ml Wassertank für selteneres Nachfüllen

Extragroßer 400 ml Wassertank für selteneres Nachfüllen

Komfortables Bügeln mit weniger Nachfüllen. Der 400-ml-X-Wassertank ermöglicht längeres Bügeln ohne Nachfüllen. Die große Tasten und der bequeme Dampfschieberegler sind leicht zugänglich und geben Ihnen volle Kontrolle.

Konstante Dampfleistung von bis zu 40 g/Min.

Konstante Dampfleistung von bis zu 40 g/Min.

Konstante Dampfleistung des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/Min. – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.

Dampfstoß von bis zu 160 g

Dampfstoß von bis zu 160 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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2.8

von 5

14

Bewertungen

22/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Iron

Helps me to iron my work shirts in the morning quicker than ever before, I'm impressed. Well recommended!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC3569/02 Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC3569/02 Steam iron verfasst

18/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Love it

This iron makes light work of my ironing pile. It produces powerful steam which makes tough creases easier to iron out and helps to get excellent results. It was easy to use and seemed not to need refilling as often as my previous iron which is a big plus point. All you could want in an iron.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC3569/02 Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC3569/02 Steam iron verfasst

25/09/2016

France

France

Le système anti-calcaire n'est pas performant

Mon eau est très calcaire. Le système de nettoyage n'est pas assez efficace : il faut taper le fer sur la table à repasser pour que les grains de calcaire sortent de la sole. Je le fais toutes les semaines. Avez-vous une solution plus efficace lorsque l'eau est très dure ? Merci. Cordialement.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC3569/02 Fer vapeur verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC3569/02 Fer vapeur verfasst

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