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Eingestellt
GC3569/02
40 g/Min. Dampfleist., 160 g Dampfstoß
Keramikbügelsohle
2.400 Watt
Komfortables Bügeln mit weniger Nachfüllen. Der 400-ml-X-Wassertank ermöglicht längeres Bügeln ohne Nachfüllen. Die große Tasten und der bequeme Dampfschieberegler sind leicht zugänglich und geben Ihnen volle Kontrolle.
Konstante Dampfleistung des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/Min. – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Auszeichnungen
2.8
von 5
14
Bewertungen
Ironman22
22/07/2013
United Kingdom
Excellent Iron
Helps me to iron my work shirts in the morning quicker than ever before, I'm impressed. Well recommended!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3569/02 Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3569/02 Steam iron verfasst
Sunny23
18/06/2013
United Kingdom
Love it
This iron makes light work of my ironing pile. It produces powerful steam which makes tough creases easier to iron out and helps to get excellent results. It was easy to use and seemed not to need refilling as often as my previous iron which is a big plus point. All you could want in an iron.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3569/02 Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3569/02 Steam iron verfasst
JFK78
25/09/2016
France
Le système anti-calcaire n'est pas performant
Mon eau est très calcaire. Le système de nettoyage n'est pas assez efficace : il faut taper le fer sur la table à repasser pour que les grains de calcaire sortent de la sole. Je le fais toutes les semaines. Avez-vous une solution plus efficace lorsque l'eau est très dure ? Merci. Cordialement.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3569/02 Fer vapeur verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3569/02 Fer vapeur verfasst