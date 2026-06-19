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Eingestellt
GC3810/20
40 g/min Dampfausstoß, 150 g Dampfstoß
SteamGlide Plus Bügelsohle
Anti-Kalk
2.400 Watt
Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 40 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Der Dampfstoß des Bügeleisens von 150 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.
Auszeichnungen
Bewertungen