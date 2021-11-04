Das Philips Azur Bügeleisen macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Es ist gut verarbeitet und hat keine scharfen Kanten. Die Spitze des Azur Performer gefällt mir sehr gut. Mit der langen und dünnen Spitze komme ich auch an schwer erreichbaren Stellen Der Stoff zwischen den Knöpfen lässt sich damit gut und einfach bügeln. Das Bügeleisen hat einen festen Stand und kippt nicht. Das Dampfbügeleisen heizt mit seinen 2400 Watt sehr schnell auf . Die Dampffunktion funktioniert super gut. Es gibt auch einen Knopf mit Dampfstoßfunktion. Dieser ist nicht oben am Bügeleisen. Er sitzt unter dem Griff. Ich finde das sehr praktisch. Es tropft kein Wasser beim Bügeln aus der Bügelsohle. Das Einfüllen mit Wasser ist einfach , da die Einfüllöffnung nicht zu klein ist. Das Einzige was mir gefehlt hat, ist ein kleiner Behälter mit dem das Bügelwasser einfüllen kann. Es ist trotzdem eine rundum saubere Sache beim Bügeln. Die Bügelsohle gleitet super gut auf dem Stoff und macht ihn schnell und einfach glatt. Die Bedienung es Bügeleisen ist einfach. Ich brauche deutlich weniger Zeit, wie mit meinem „alten“ Bügeleisen. Am Stecker befindet sich ein „Griffloch „womit man den Stecker leichter aus der Steckdose ziehen kann. Durch die Calc-Clean-Funktion bleibt es Bügeleisen kalkfrei und kann mit somit mit Leitungswasser befüllt werden. Mir persönlich ist das Bügeleisen etwas zu schwer. Das ist auch das einzige was mir an diesem Bügeleisen nicht so gefällt. Ich bin mit dem Bügeleisen Philips Azur sehr zufrieden und werde jetzt nur noch mit diesem Bügeleisen bügeln.