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Eingestellt
2.500 W
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 45 g/min
Dampfstoß von 180 g
SteamGlide Plus Bügelsohle
Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.
Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Du kannst es sogar mit der Gleitsohle auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.
Auszeichnungen
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
mkou
11/07/2019
Ελλάδα
Αυτό το προϊόν έχει σπουδαία χαρακτηριστικά
Είμαι ευχαριστημένη με το προϊόν, εύχρηστο και εύκολο
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο verfasst
Virginia
21/11/2018
Ελλάδα
Είναι πολύ εύχρηστο
Με το ατμοσίδερο PerfectCare(gc3920/20) διαπίστωσα μεγάλη διαφορά στο σιδέρωμα. Τα ρούχα σιδερώνονται πολύ εύκολα και γρήγορα, ακόμη και τα πουκάμισα, και είναι πολύ απλό στη χρήση. Δε χρειάζεται πλέον να ρυθμίζω την θερμοκρασία ανάλογα με το τύπο υφάσματος.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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