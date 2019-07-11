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  • Einfacher und schneller ohne Temperatureinstellung
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Eingestellt

PerfectCareDampfbügeleisen

GC3920/20

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Einfacher und schneller ohne Temperatureinstellung
Egal, ob Jeans oder Seide: Dank der OptimalTEMP Technologie kannst du mit der perfekten Kombination aus Hitze und Dampf alles in einem Durchgang bügeln – für effektiveres Glätten, ganz ohne Brandflecken oder glänzende Stellen.
Alle Vorteile anzeigen

100 % sicher – selbst auf empfindlichen Stoffen

Einfacher und schneller ohne Temperatureinstellung

  • 2.500 W

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 45 g/min

  • Dampfstoß von 180 g

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Du kannst es sogar mit der Gleitsohle auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.

2.500 W für schnelles Aufheizen

2.500 W für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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3
2
1

11/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Αυτό το προϊόν έχει σπουδαία χαρακτηριστικά

Είμαι ευχαριστημένη με το προϊόν, εύχρηστο και εύκολο

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο verfasst

21/11/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Είναι πολύ εύχρηστο

Με το ατμοσίδερο PerfectCare(gc3920/20) διαπίστωσα μεγάλη διαφορά στο σιδέρωμα. Τα ρούχα σιδερώνονται πολύ εύκολα και γρήγορα, ακόμη και τα πουκάμισα, και είναι πολύ απλό στη χρήση. Δε χρειάζεται πλέον να ρυθμίζω την θερμοκρασία ανάλογα με το τύπο υφάσματος.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο verfasst

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