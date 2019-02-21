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Eingestellt

Tragbarer Dampfglätter

GC440/47

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Das neue Must-have im Kleiderschrank
Der StyleTouch Dampfglätter bietet über Jahre hinweg herausragende Dampfleistung dank der innovativen PureSteam Technologie und Quick Calc Release. Schnell, sicher und einfach – perfekt zum Bügeln, wenn es schnell gehen muss, und für empfindliche Stoffe.
Alle Vorteile anzeigen

Ideal geeignet für empfindliche Stoffe und schnelle Korrekturen

Das neue Must-have im Kleiderschrank

  • 1.500 W, bis zu 30 g/min

  • PureSteam Technologie

  • XL-Wasserbehälter

  • 2-in-1-Funktion

PureSteam Technologie für eine anhaltend starke Dampfleistung

PureSteam Technologie für eine anhaltend starke Dampfleistung

Die innovative PureSteam Technologie verhindert Kalkablagerungen in der Dampfeinheit. So erhältst du über Jahre hinweg eine anhaltend starke Dampfleistung.

2-in-1-Funktion für vertikales und horizontales Dampfbügeln und bessere Ergebnisse

2-in-1-Funktion für vertikales und horizontales Dampfbügeln und bessere Ergebnisse

Die 2-in-1-Funktion ermöglicht vertikales und horizontales Dampfbügeln. Beim horizontalen Dampfbügeln auf einer ebenen Fläche erreichst du insbesondere bei schwierigen Bereichen wie Kragen und Manschetten bessere Ergebnisse.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Mit Quick Calc Release hält das Gerät länger bei gleicher Dampfleistung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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Bewertung

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21/02/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Εύχρηστο και αποδοτικό

Το τέλειο σύστημα ατμού για ευκολο και γρηγορο σιδέρωμα.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC440/47 Σύστημα ατμού χειρός verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem externen Institut auf folgende Bakterien bei 8 Minuten Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.