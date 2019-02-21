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Eingestellt
1.500 W, bis zu 30 g/min
PureSteam Technologie
XL-Wasserbehälter
2-in-1-Funktion
Die innovative PureSteam Technologie verhindert Kalkablagerungen in der Dampfeinheit. So erhältst du über Jahre hinweg eine anhaltend starke Dampfleistung.
Die 2-in-1-Funktion ermöglicht vertikales und horizontales Dampfbügeln. Beim horizontalen Dampfbügeln auf einer ebenen Fläche erreichst du insbesondere bei schwierigen Bereichen wie Kragen und Manschetten bessere Ergebnisse.
Mit Quick Calc Release hält das Gerät länger bei gleicher Dampfleistung.
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
ΈλεναΤ
21/02/2019
Ελλάδα
Εύχρηστο και αποδοτικό
Το τέλειο σύστημα ατμού για ευκολο και γρηγορο σιδέρωμα.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC440/47 Σύστημα ατμού χειρός verfasst
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Diese Bewertung wurde für GC440/47 Σύστημα ατμού χειρός verfasst
Von einem externen Institut auf folgende Bakterien bei 8 Minuten Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.