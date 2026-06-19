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Eingestellt
GC4420/02
40 g/Min. Dampfleist., 100 g Dampfstoß
SteamGlide Plus-Bügelsohle
Automatische Sicherheitsabschaltung
2.400 Watt
Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.
2400 W für konstant hohe Dampfleistung
Dampfstoß von bis zu 100 g zum schnellen Glätten von selbst hartnäckigsten Falten.
Auszeichnungen
Bewertungen