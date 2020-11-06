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Eingestellt
GC4511/20
45 g/min Dampfausstoß, 180 g Dampfstoß
SteamGlide Plus Bügelsohle
Anti-Kalk
2.400 Watt
Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Auszeichnungen
1.0
von 5
1
Bewertung
06/11/2020
Portugal
Verifizierter Käufer
produto sem peças
A ninguém...nem compro mais ferros ou outros pequenos eletrodomésticos da Philips, pois tem pouco tempo de "vida"...
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4511/20 Ferro a vapor verfasst
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