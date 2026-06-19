Schneller*, einfacher und cleverer

Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer Plus kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät verfügt über eine automatische Dampfregelung, eine SteamGlide Plus Bügelsohle sowie einen integrierten Kalkbehälter für effektive Kalkentfernung, was für lang anhaltende Dampfleistung sorgt.