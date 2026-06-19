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  • Schneller*, einfacher und cleverer
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Eingestellt

Azur Performer PlusDampfbügeleisen

GC4516/40

1 Auszeichnung

Schneller*, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer Plus kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät verfügt über eine automatische Dampfregelung, eine SteamGlide Plus Bügelsohle sowie einen integrierten Kalkbehälter für effektive Kalkentfernung, was für lang anhaltende Dampfleistung sorgt.
Alle Vorteile anzeigen

Effizientere Calc Clean Funktion und Kalkbehälter

Schneller*, einfacher und cleverer

  • 45 g/min Dampfausstoß, 190 g Dampfstoß

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.400 Watt

2.400 W für schnelles Aufheizen des Bügeleisens

2.400 W für schnelles Aufheizen des Bügeleisens

Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.

SteamGlide Plus Bügelsohle: beste Gleitfähigkeit für schnelleres Bügeln

SteamGlide Plus Bügelsohle: beste Gleitfähigkeit für schnelleres Bügeln

Unsere SteamGlide Plus Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit für schnelleres Bügeln. Die speziell entwickelten Öffnungen sorgen für eine gleichmäßige Dampfverteilung.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W