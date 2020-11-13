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Eingestellt
GC4526/20
50 g/min Dampfausstoß, 210 g Dampfstoß
T-ionicGlide Bügelsohle
Automatische Sicherheitsabschaltung + Anti-Kalk
2.600 Watt
2.600 W für schnelles Aufheizen und optimale Leistung.
Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 50 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.
Unser speziell angefertigter, integrierter Kalkbehälter fängt Kalkpartikel während des Bügelns auf. Während der Selbstreinigung werden Kalkpartikel aus dem Bügeleisen gespült. Dies sorgt Tag für Tag für gleichmäßige Bügelergebnisse.
Auszeichnungen
2.8
von 5
6
Bewertungen
Μαργαρίτα
13/11/2020
Ελλάδα
Αριστο
Λαβή για το φις, στήριγμα καλωδίου, ατμό και στις χαμηλές θερμοκρασίες, πολυ ατμο για γρήγορο αποτέλεσμα, νερό απο την βρύση, γλιστράει τέλεια,αυτόματο σβήσιμο που βοηθάει στην οριζόντια τοποθέτηση
Vorteile
σε όλα τέλειο
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο verfasst
tiagogc
10/05/2020
Portugal
Boa compra
Este ferro tem funcionado bem. A roupa fica bem passada e o ferro desliza bem. Não faz milagres. as vezes é preciso um bocado de vapor/agua... em uso há mais de dois anos.e não estou arrependido
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Steam iron verfasst
marmita
23/05/2020
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Γρήγορο, εύκολο σιδέρωμα
Αγόρασα δύο ίδια προϊόντα, πριν περίπου εάμιση χρόνο,ένα για εμένα, ένα για τα παιδιά μου. Το δικό μου βρίσκεται σε καλή κατάσταση, των παιδιών δε λειτουργεί και βρισκόμαστε στη διαδικασία αντικατάστασης, αφού ακόμα ισχύει η εγγύηση.
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο verfasst
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο verfasst
Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W