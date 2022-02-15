Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 45 g/min
Dampfstoß von 200 g
SteamGlide Plus Bügelsohle
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen
Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang
Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß leitet mehr Dampf durch das Gewebe, um Falten schneller zu entfernen.
Auszeichnungen
4.5
von 5
17
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Doméstico
15/02/2022
Portugal
EXCELENTE QUALIDADE
Recomendo vivamente; excelente qualidade vs custo. Excelente
Vorteile
Qualidade
Nachteile
Nada a apontar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4543/30 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4543/30 Ferro a vapor verfasst
azur 21
01/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Εξαιρετικο προιον.
Πολυ καλο σιδερομα .Η πλακα δεν κολαει καθολου στα ρουχα.Δυνατος ατμος.
Vorteile
Ευκολο .σιδερομα
Nachteile
Δεν υπαρχει καποιο μειον.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο verfasst
elen08
29/10/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Εξαιρετικό
Εξαιρετικό σίδερο σε λίγα λεπτά έχεις τελειώσει. Το συστήνω σε όλους.
Diese Bewertung wurde für Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο verfasst
Diese Bewertung wurde für Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο verfasst