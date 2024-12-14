[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Bügeln gehört normalerweise nicht zu meinen liebsten Aktivitäten, weshalb ich froh bin das Bügeleisen der Marke Philips nun im Haus zu haben. Das Design ist recht schlicht gehalten und der Kunststoff wirkt Hochwertig und fühlt sich gut in der Hand an. Klar mit ca. 1,5 Kg ist es nicht das leichteste Bügeleisen, aber dadurch lassen sich die Falten ohne großen Aufwand glätten - wobei es mir nicht sonderlich aufgefallen ist, wie schwer es ist. Was mir besonders gut gefällt, ist die schnelle Aufwärmzeit die von Philips mit ca. 30 Sekunden angegeben wird, was ich so auch bestätigen kann. An der Oberseite des Griffes befindet sich ein Knopf um einen kleinen Wasserspritzer „abzufeuern“ um Hartnäckige stellen gezielt zu beseitigen. Dies lässt sich auch mit dem Knopf an der Unterseite bewerkstelligen welcher einen Dampfstoß abgibt. Eine gute Funktion ist auch die automatische Abschaltung, die das Bügeleise nach mehreren Minuten ohne Benutzung ausschaltet, so ist es nicht tragisch, wenn man mal vergisst den Stecker zu ziehen. Die Reinigung funktioniert super einfach durch den Quick Calc Release in dem sich der ganze Kalk sammelt. Eine Kleinigkeit die man eventuell verbessern könnte, wäre, dass das Wasser relativ schnell leer ist, was mich jedoch nicht sonderlich stört, wegen der oben bereits genannten kurzen Aufwärmzeit. Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung.