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Eingestellt

AzurDampfbügeleisen

GC4549/00

4.6

| (116) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Garantierte Dampfleistung

Dank des innovativen Designs werden die Kalkpartikel problemlos aufgebrochen und automatisch im abnehmbaren Kalkbehälter erfasst. Der Kalk kann in weniger als 15 Sekunden einfach weggewaschen werden, für hervorragende Ergebnisse auch nach langer Zeit.

Alle Vorteile anzeigen

Mit unserem verbesserten Quick Calc Release System

Garantierte Dampfleistung

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 50 g/min

  • Dampfstoß von 210 g

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

Dampfstoß von bis zu 210 g glättet auch hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

2500 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang

Dampfausstoß von bis zu 50 g/min für effektivstes Glätten

Dampfausstoß von bis zu 50 g/min für effektivstes Glätten

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 50 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.6

von 5

116

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

2

14/12/2024

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden!

Ich habe erst überlesen dass der Artikel Refurbished ist, aber kam sehr sauber an und bin sehr zufrieden damit !!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4549 Dampfbügeleisen - Refurbished verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4549 Dampfbügeleisen - Refurbished verfasst

08/11/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Leichtlaufeisen prima

Gute Gleiteigenschaften, guter Dampfausstoss leichtes Bügeln mit schönen Design und Leichtigkeit

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4549/00 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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18/07/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

sehr gut

Es gefällt mir sehr gut, kann ich nur empfehlen. Qualität stimmt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4549/00 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4549/00 Dampfbügeleisen verfasst

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