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Eingestellt
Garantierte Dampfleistung
Dank des innovativen Designs werden die Kalkpartikel problemlos aufgebrochen und automatisch im abnehmbaren Kalkbehälter erfasst. Der Kalk kann in weniger als 15 Sekunden einfach weggewaschen werden, für hervorragende Ergebnisse auch nach langer Zeit.
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 50 g/min
Dampfstoß von 210 g
SteamGlide Plus Bügelsohle
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang
Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 50 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.
Auszeichnungen
4.6
von 5
116
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Butterfly29
14/12/2024
Deutschland
Sehr zufrieden!
Ich habe erst überlesen dass der Artikel Refurbished ist, aber kam sehr sauber an und bin sehr zufrieden damit !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4549 Dampfbügeleisen - Refurbished verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4549 Dampfbügeleisen - Refurbished verfasst
Bilbo123
08/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Leichtlaufeisen prima
Gute Gleiteigenschaften, guter Dampfausstoss leichtes Bügeln mit schönen Design und Leichtigkeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4549/00 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4549/00 Dampfbügeleisen verfasst
Schwarzweiß
18/07/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
sehr gut
Es gefällt mir sehr gut, kann ich nur empfehlen. Qualität stimmt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4549/00 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4549/00 Dampfbügeleisen verfasst