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Arrêté
Vapeur puissante garantie
Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.
Débit de vapeur continu 50 g/min
Effet pressing 210 g
Semelle SteamGlide Plus
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température prompte et d'excellentes performances, pour un repassage rapide.
Le débit de vapeur continu jusqu'à 50 g/min produit la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Récompenses
4.6
sur 6
116
Avis
96%
recommandent ce produit
papy 70
17/06/2021
België
Acheteur vérifié
3e fer a repasser philips en 20 ans
choisi pour ses qualités techniques , sa légèreté , son volume , sa semelle pas trop épaisse pour passer facilement sous les boutons , sa fiabilité , le prix , et le savoir fer de Philips . utilisé depuis un bon mois et toujours satisfait .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Advanced GC2678/30 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Advanced GC2678/30 Fer vapeur
Butterfly29
14/12/2024
Deutschland
Sehr zufrieden!
Ich habe erst überlesen dass der Artikel Refurbished ist, aber kam sehr sauber an und bin sehr zufrieden damit !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4549 Dampfbügeleisen - Refurbished
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4549 Dampfbügeleisen - Refurbished
Bilbo123
08/11/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Leichtlaufeisen prima
Gute Gleiteigenschaften, guter Dampfausstoss leichtes Bügeln mit schönen Design und Leichtigkeit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4549/00 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4549/00 Dampfbügeleisen