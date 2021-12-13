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Eingestellt
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 50 g/min
Dampfstoß von 250 g
SteamGlide Advanced Bügelsohle
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang
Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 50 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.
Auszeichnungen
4.8
von 5
97
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
BabJo
13/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Boa relaçao qualidade/preço
Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.
Vorteile
Bom preço e excelente desempenho
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst
domandrenog
06/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Produto excelente
Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst
Sankapm3D
29/11/2021
Portugal
Teil der Aktion
Excelente!!!
Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst