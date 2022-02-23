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Eingestellt
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 55 g/min
Dampfstoß von 250 g
SteamGlide Elite Bügelsohle
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang
Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß leitet bis zu 50 % mehr Dampf durch das Gewebe, um Falten schneller zu glätten.
Auszeichnungen
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
thalassa45
23/02/2022
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Πολύ καλό προιόν
Ολα υπέρ, μόνο που είναι κάπως βαρύ, αλλά χρειάζεται για να έχει στιβαρότητα
Vorteile
Πολύ καλό
Nachteile
βάρος
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lina1
16/01/2020
Ελλάδα
Τέλειο❢
Πολύ χρήσιμη και σύγχρονη συσκευή σιδερώματος με πολλές καινούργιες δυνατότητες.
Vorteile
Ναι
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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