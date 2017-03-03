[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Philips Dampfbügeleisen mit Optimal Temp GC4910/11 Leistung: 2400 W Dampfstoß: 180 g Konstante Dampfmenge: 45 g/min Sohle: SteamGlidePlus Vierfache Präzisions-Spitze für beste Erreichbarkeit an kniffligen Stellen Optimale Einstellung ohne Technologie automatische Sicherheitsabschaltung Geeignet für Leitungswasser dank doppelaktivem Anti-Kalk-System Ich habe das Philips Dampfbügeleisen mit Optimal Temp GC4910/11 im Rahmen eines Produktstest von Philips erhalten und testen dürfen. Da wir einen vierköpfigen Haushalt haben, kann ich sagen das wir es oft in Gebrauch hatten und ausgibig testen konnten. (Ich leihte es einmal meiner Freundin aus, sie meinte ihr sei es auf die Dauer zu schwer geworden. Ich bügle lieber öfters und von der Menge her nur einen Korb, evt. ist es mir darum nicht aufgefallen.) Ich muss ehrlich sagen das ich am Anfang sehr skeptisch war, ob es wirklich klappt ohne Temperaturregulierung. Es ist mir allerdings positiv aufgefallen das es schnell einsatzbereit ist. Aber dabei hatte ich das Gefühl das die Sohle nicht so heiss wird wie bei meinem bisherigen Modell. Die Kurzbeschreibung war sehr hilfreich und somit konnte ich sogleich loslegen. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass die Sohlenhitze ausreichend ist und ich wirklich bügeln kann ohne Wäschsortierung und das alles glatt gebügelt ist. Ausserdem gleitet das Bügeleisen sehr gut über die Wäsche. Bei den Hemden kam die Präzisions-Spitze zum Einsatz, auch dort funktionierte alles einwandfrei. Ich verwendete hauptsächlich die ECO Funktion und muss sagen, dass ich begeistert bin. Bei den Jeans habe ich die normale Funktion verwendet und es klappte alles bestens. Die automatische Sicherheitsabschaltung habe ich nicht bemerkt. Wenn ich bügle mache ich keine lange Pause (Abends vor dem TV) und die Wäsche verräume ich erst wenn alles gebügelt ist. Philips Dampfbügeleisen mit Optimal Temp GC4910/11 ist für mich ein rundum gelungenes Dampfbügeleisen für den Haushalt.