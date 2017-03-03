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Eingestellt

PerfectCare AzurDampfbügeleisen

GC4910/10

4.1

| (61) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

Bügele von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Das PerfectCare Azur liefert perfekte Ergebnisse, ohne dass die Gefahr besteht, dass Kleidung versengt wird oder glänzt. Bügeln ist jetzt einfacher denn je.

Alle Vorteile anzeigen

Perfektes Bügeln

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

  • 45 g/min Dampfausstoß, 180 g Dampfstoß

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

  • Automatische Sicherheitsabschaltung + Anti-Kalk

  • Sicher auf allen bügelbaren Stoffen

OptimalTEMP Technologie: perfekte Kombination aus Temperatur und Dampf

OptimalTEMP Technologie: perfekte Kombination aus Temperatur und Dampf

Die neueste Revolution beim Bügeln, für die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur. Es ermöglicht schnelles Bügeln und großartige Ergebnisse bei hartnäckigen Falten, und es ist kein Voreinstellen erforderlich. Zudem ist es sicher auf allen bügelbaren Stoffen. Die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur aufgrund von: 1) Smart Control-Prozessor für die richtige Temperatureinstellung 2) HeatFlow Technologie für ein ausgeglichenes Verhältnis von Dampf und Temperatur.

100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken

100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken

100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.

100%ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, eines der schnellsten Dampfbügeleisen

100%ige Geschwindigkeit beim Bügeln, kein Vorsortieren der Wäsche erforderlich. Bügele alle deine Kleidungsstücke mit effektiverem Dampfausstoß.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

61

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

03/03/2017

Suisse

Suisse

Philips Dampfbügeleisen mit Optimal Temp GC4910/11 ist für mich ein rundum gelungenes Dampfbügeleisen für den Haushalt.

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Philips Dampfbügeleisen mit Optimal Temp GC4910/11 Leistung: 2400 W Dampfstoß: 180 g Konstante Dampfmenge: 45 g/min Sohle: SteamGlidePlus Vierfache Präzisions-Spitze für beste Erreichbarkeit an kniffligen Stellen Optimale Einstellung ohne Technologie automatische Sicherheitsabschaltung Geeignet für Leitungswasser dank doppelaktivem Anti-Kalk-System Ich habe das Philips Dampfbügeleisen mit Optimal Temp GC4910/11 im Rahmen eines Produktstest von Philips erhalten und testen dürfen. Da wir einen vierköpfigen Haushalt haben, kann ich sagen das wir es oft in Gebrauch hatten und ausgibig testen konnten. (Ich leihte es einmal meiner Freundin aus, sie meinte ihr sei es auf die Dauer zu schwer geworden. Ich bügle lieber öfters und von der Menge her nur einen Korb, evt. ist es mir darum nicht aufgefallen.) Ich muss ehrlich sagen das ich am Anfang sehr skeptisch war, ob es wirklich klappt ohne Temperaturregulierung. Es ist mir allerdings positiv aufgefallen das es schnell einsatzbereit ist. Aber dabei hatte ich das Gefühl das die Sohle nicht so heiss wird wie bei meinem bisherigen Modell. Die Kurzbeschreibung war sehr hilfreich und somit konnte ich sogleich loslegen. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass die Sohlenhitze ausreichend ist und ich wirklich bügeln kann ohne Wäschsortierung und das alles glatt gebügelt ist. Ausserdem gleitet das Bügeleisen sehr gut über die Wäsche. Bei den Hemden kam die Präzisions-Spitze zum Einsatz, auch dort funktionierte alles einwandfrei. Ich verwendete hauptsächlich die ECO Funktion und muss sagen, dass ich begeistert bin. Bei den Jeans habe ich die normale Funktion verwendet und es klappte alles bestens. Die automatische Sicherheitsabschaltung habe ich nicht bemerkt. Wenn ich bügle mache ich keine lange Pause (Abends vor dem TV) und die Wäsche verräume ich erst wenn alles gebügelt ist. Philips Dampfbügeleisen mit Optimal Temp GC4910/11 ist für mich ein rundum gelungenes Dampfbügeleisen für den Haushalt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Azur GC4910/11 Dampfbügeleisen verfasst

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27/02/2017

Suisse

Suisse

Eine hervorragende Hilfe für den Alltag, rasches Aufheizen ermöglicht es einem auch bei knapper Zeit kurz die lieblings Bluse, das Hemd zu bügeln.

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Mein Fazit, dank dem raschen aufheizen, kann man das Bügeleisen auch wenn man in Eile ist kurz einstecken und noch die Wäsche auffrischen, bei längerem gebrauch bei 2 Körbe bekam ich das Gefühl das Bügeleisen sei doch recht schwer. Im Grossen und Ganzen ist es aber ein sehr angenehmes Bügeleisen der einem die Arbeit in vielerlei Hinsicht erleichtern, ich muss nicht mehr studieren bei welcher Einstellung ich welche Wäschestücke bügeln darf und kann die Wäsche so aus dem Korb nehmen wie sie gerade kommt. Es bügelt sich nicht von selbst, jedoch erleichtert es einem doch sehr die Arbeit 

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24/02/2017

Suisse

Suisse

Ohne neue Falten bügeln!

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Beim bügeln entstehen keine neuen Falten und das Bügeleisen liegt sehr gut in der Hand. Die Inbetriebnahme geht sehr einfach und unkompliziert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Azur GC4910/11 Dampfbügeleisen verfasst

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