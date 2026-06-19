Optimal TEMP-Technologie: perfekte Kombination aus Temperatur und Dampf

Die neueste Revolution beim Bügeln, für die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur. Es ermöglicht schnelles Bügeln und großartige Ergebnisse bei hartnäckigen Falten, und es ist kein Voreinstellen erforderlich. Zudem ist es sicher auf allen bügelbaren Stoffen. Die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur aufgrund von: 1) Smart Control-Prozessor für die richtige Temperatureinstellung. 2) HeatFlow-Technologie für ein ausgeglichenes Verhältnis von Dampf und Temperatur.