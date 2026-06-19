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  • Schnelleres Bügeln mit 2-mal mehr Dampf**
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Eingestellt

SpeedCareDampfbügelstation

GC6631/30

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln mit 2-mal mehr Dampf**
Die Philips SpeedCare Dampfbügelstation liefert mehr Dampf als ein Dampfbügeleisen und hilft dir so, das Bügeln zu beschleunigen. Genieße mehr Zeit mit deiner Familie, indem du die Philips SpeedCare Dampfbügelstation verwendest.
Alle Vorteile anzeigen

Schnelleres Bügeln mit 2-mal mehr Dampf**

  • Max. 4,5 bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von 170 g

  • Transportverriegelung

  • Fester Wasserbehälter für 1,2 l

Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar

Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar

Die Dampfbügelstation ist in 2 Minuten einsatzbereit. Der Wasserbehälter kann während des Bügelns jederzeit nachgefüllt werden.

1,2-Liter-Wasserbehälter und während des Bügelns jederzeit auffüllbar

1,2-Liter-Wasserbehälter und während des Bügelns jederzeit auffüllbar

Die SpeedCare Dampfbügelstation verfügt über einen Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,2 l, sodass du über 1 Stunde bügeln kannst und den Wasserbehälter bei großen Wäscheladungen nicht jedes Mal nachfüllen musst. Dank dieser Technologie kannst du den Wasserbehälter auch während des Bügelns auffüllen und musst nicht 2 Stunden warten, bis das Gerät abgekühlt ist.

Dreifache Präzisionsspitze für optimale Kontrolle und Sichtbarkeit

Dreifache Präzisionsspitze für optimale Kontrolle und Sichtbarkeit

Die Spitze dieses Philips Bügeleisens ist in dreierlei Hinsicht präzise: die Bügelsohle läuft spitz zu, verfügt über eine Knopfrille und das Design der Nase ist sehr schlank. Mit der dreifachen Präzisionsspitze erreichst du selbst die kniffligsten Bereiche, z. B. um die Knöpfe oder zwischen den Falten.

Technische Daten

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen EasySpeed