1,2-Liter-Wasserbehälter und während des Bügelns jederzeit auffüllbar

Die SpeedCare Dampfbügelstation verfügt über einen Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,2 l, sodass du über 1 Stunde bügeln kannst und den Wasserbehälter bei großen Wäscheladungen nicht jedes Mal nachfüllen musst. Dank dieser Technologie kannst du den Wasserbehälter auch während des Bügelns auffüllen und musst nicht 2 Stunden warten, bis das Gerät abgekühlt ist.