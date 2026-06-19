Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
GC6631/30
Max. 4,5 bar Pumpendruck
Dampfstoß von 170 g
Transportverriegelung
Fester Wasserbehälter für 1,2 l
Die Dampfbügelstation ist in 2 Minuten einsatzbereit. Der Wasserbehälter kann während des Bügelns jederzeit nachgefüllt werden.
Die SpeedCare Dampfbügelstation verfügt über einen Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,2 l, sodass du über 1 Stunde bügeln kannst und den Wasserbehälter bei großen Wäscheladungen nicht jedes Mal nachfüllen musst. Dank dieser Technologie kannst du den Wasserbehälter auch während des Bügelns auffüllen und musst nicht 2 Stunden warten, bis das Gerät abgekühlt ist.
Die Spitze dieses Philips Bügeleisens ist in dreierlei Hinsicht präzise: die Bügelsohle läuft spitz zu, verfügt über eine Knopfrille und das Design der Nase ist sehr schlank. Mit der dreifachen Präzisionsspitze erreichst du selbst die kniffligsten Bereiche, z. B. um die Knöpfe oder zwischen den Falten.
Auszeichnungen
Bewertungen
Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen EasySpeed