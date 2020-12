Schnelleres Bügeln von Anfang an

Das Modell GC7220 wurde im Hinblick auf eine möglichst kurze Bügelzeit konzipiert: In nur 2 Minuten ist es einsatzbereit. Der Dampfdruck dringt tiefer in das Gewebe ein und verkürzt so die Bügelzeit bedeutend und dank des extra großen Einfülltrichters können Sie jederzeit schnell und einfach Wasser nachfüllen.