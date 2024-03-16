ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Dampfbügelstation

Eingestellt

Support

Dampfbügelstation

GC7220

Dampfbügelstation

Eingestellt

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips Pressurised steam generator GC7220

  • PDF Datei, 1.3 MB
  • 16 March 2024

Das Modell GC7220 wurde im Hinblick auf eine möglichst kurze Bügelzeit konzipiert: In nur 2 Minuten ist es einsatzbereit. Der Dampfdruck dringt tiefer in das Gewebe ein und verkürzt so die Bügelzeit bedeutend und dank des extra großen Einfülltrichters können Sie jederzeit schnell und einfach Wasser nachfüllen.

  • PDF Datei
  • 21 January 2025

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ersatzteile und Zubehör

Fehlerbehebung

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter