Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Dank der variablen Dampfeinstellungen können Sie für jede Gewebeart die richtige Dampfmenge wählen und damit bügeln wie ein Profi.
Die einzigartige Dampfspitze läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über spezielle Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel und sorgt für ein optimales Bügelergebnis.
Bügeln Sie mit Dampfdruck jetzt noch schneller. Der Dampf dringt tief in das Gewebe ein, sodass Sie selbst anspruchsvolle Textilien noch schneller und einfacher bügeln können.
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
myra21
10/05/2019
United Kingdom
BEST IRON EVER
I AM STILL HAVE THIS IRON, IT IS THE BEST IRON I HAVE EVER PURCHASED AND SO SORRY IT IS NO LONGER AVAILABLE
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pressurised steam generator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pressurised steam generator verfasst