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Eingestellt
Variable Dampfeinstellungen
Bügeln Sie mit Dampfdruck jetzt noch schneller. Der Dampf dringt tief in das Gewebe ein, sodass Sie selbst anspruchsvolle Textilien noch schneller und einfacher bügeln können.
Zum einfachen und mühelosen Bügeln wiegt das Bügeleisen nur 1,2 kg.
Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für Ihr Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.
Auszeichnungen
4.0
von 5
3
Bewertungen
orinne
15/08/2017
United Kingdom
Verifizierter Käufer
It lasts...
This product is fantastic. I have had mine for nearly 8 yes and when it had issues Philips customer support helped sort it out. Great product, great service. Thank you Philips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series Pressurised steam generator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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DipakP
15/08/2017
United Kingdom
Verifizierter Käufer
It lasts...
This product is fantastic. I have had mine for nearly 8 yes and when it had issues Philips customer support helped sort it out. Great product, great service. Thank you Philips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series Pressurised steam generator verfasst
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Pere1963
12/02/2017
España
Muy bueno ... hasta que dejó de funcionar
El funcionamiento ha sido muy bueno, pero muy breve. En aproximadamente 2 años (familia de 3 miembros en la que se plancha más bien poco, sólo lo justo) ha dejado de funcionar. La conectas, se calienta, prepara el vapor y tal, pero al dar el primer golpe de vapor se para completamente. Esperas un tiempo, la rearmas y vuealve a suceder exactamente lo mismo. Total, que ha tenido una muerte muy, muy prematura, impropia de los productos de la marca.
Diese Bewertung wurde für Centro de planchado a presión serie 7300 GC7330 verfasst
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