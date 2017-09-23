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  • Standard Product Photo Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
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Eingestellt

FastCareDampfbügelstation

GC7703/20

3.9

| (164) Bewertungen

1 Auszeichnung

Schnelles und komfortables Bügeln

Der große abnehmbare Wasserbehälter für einfaches Einfüllen, der starke Dampfstoß und die SteamGlide Keramikbügelsohle sorgen dafür, dass Sie die Bügelzeit erheblich senken können. Dank Transportverriegelung und Smart CalcClean ist das Bügeln nicht nur schnell sondern komfortabel.

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Mit abnehmbarem Wasserbehälter

Schnelles und komfortables Bügeln

  • Max. 5 Bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von 200 g

  • Transportverriegelung

  • Abnehmbarer Wasserbehälter für 2,2 l

2,2-Liter-XL-Wasserbehälter, ideal für Familien

2,2-Liter-XL-Wasserbehälter, ideal für Familien

Der große abnehmbare Wasserbehälter für einfaches Einfüllen, der starke Dampfstoß und die SteamGlide Keramikbügelsohle sorgen dafür, dass Sie die Bügelzeit erheblich senken können. Dank Transportverriegelung und Smart CalcClean ist das Bügeln nicht nur schnell sondern komfortabel.

Transportverriegelung für einfachen und sicheren Transport

Transportverriegelung für einfachen und sicheren Transport

Die Dampfbügelstation ist mit einer sicheren Transportverriegelung ausgestattet. Verriegeln Sie das Bügeleisen sicher auf der Basis für eine sicherere Handhabung und um das Risiko zu verringern, dass jemand die heiße Bügelsohle berührt. Die Dampfbügelstation lässt sich auch ganz einfach tragen.

Leitungswasser jederzeit auffüllbar

Leitungswasser jederzeit auffüllbar

Die Dampfbügelstation wurde für die Verwendung von Leitungswasser entwickelt. Wenn beim Bügeln das Wasser ausgeht, können Sie den Wasserbehälter einfach sofort wieder auffüllen, ohne das Gerät ausschalten zu müssen.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

164

Bewertungen

23/09/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist einfach genial.

Bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Abschaltautomatik ist super. Große Wassertank

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FastCare GC7703/20 Dampfbügelstation verfasst

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23/09/2017

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist einfach genial.

Bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Abschaltautomatik ist super. Große Wassertank

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Diese Bewertung wurde für FastCare GC7703/20 Dampfbügelstation verfasst

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23/03/2021

België

België

Verifizierter Käufer

Ce produit est très facile de manipulation.

Il faut vraiment être maladroite pour rater son ramassage. Le détartrage est des plus simple avec un rappel automatique. Le fer est léger et la vapeur bien adaptée suivant le tissu à repasser. Facile de rangement, que de bonnes notes.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Centrale vapeur FastCare GC7715/80 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Centrale vapeur FastCare GC7715/80 verfasst

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