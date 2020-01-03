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Arrêté

FastCareCentrale vapeur

GC7703/20

3.9

| (164) Avis

1 récompense

Un repassage rapide et pratique

Le grand réservoir d'eau amovible facile à remplir, le puissant effet pressing et la semelle SteamGlide en céramique vous permettent de réduire significativement le temps passé à repasser, tandis que le système de verrouillage du fer et le système anticalcaire Calc Clean facilitent le repassage.

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Avec réservoir d'eau amovible

Un repassage rapide et pratique

  • Pression de pompe maxi. 5 bars

  • Effet pressing 200 g

  • Système de verrouillage

  • Réservoir amovible 2,2 l

Réservoir d'eau amovible XL 2,2 l idéal pour les familles

Réservoir d'eau amovible XL 2,2 l idéal pour les familles

Le grand réservoir d'eau amovible facile à remplir, le puissant effet pressing et la semelle SteamGlide en céramique vous permettent de réduire significativement le temps passé à repasser, tandis que le système de verrouillage du fer et le système anticalcaire Calc Clean facilitent le repassage.

Système de verrouillage du fer pour un transport facile et sûr

Système de verrouillage du fer pour un transport facile et sûr

Le fer de votre centrale vapeur est doté d'un système de verrouillage. Vous pouvez verrouiller votre fer en toute sécurité sur la base, afin d'empêcher que l'on ne touche à la semelle chaude. Cela vous permet également de transporter facilement la centrale vapeur.

Remplissez le réservoir à tout moment

Remplissez le réservoir à tout moment

Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du robinet. Si le réservoir est vide en cours de repassage, vous pouvez le remplir facilement sans attendre et sans éteindre l'appareil.

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3.9

sur 6

164

Avis

03/01/2020

France

France

Très bonne centrale

Centrale vapeur puissante. Le fer à repasser est léger et maniable avec un très bon débit de vapeur. Grand réservoir d'eau très appréciable. Le système de blocage du fer sur la centrale est un plus. Temps de chauffe rapide. Par contre, je trouve que le flexible n'est pas assez long... il manque bien 50 cm.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur FastCare GC7705/30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur FastCare GC7705/30

13/03/2019

France

France

Repassage agréable

Bonne centrale mais je n'ai pas que cela à faire votre enregistrement est ttop long cela dait 15 mn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FastCare HI7716/20 Centrale vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FastCare HI7716/20 Centrale vapeur

18/10/2018

France

France

Très satisfait

Un bon rapport qualité/prix et une utilisation plus agréable que mon ancien modèle d'une autre marque.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur FastCare GC7703/20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur FastCare GC7703/20

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