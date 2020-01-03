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Arrêté
GC7703/20
Un repassage rapide et pratique
Le grand réservoir d'eau amovible facile à remplir, le puissant effet pressing et la semelle SteamGlide en céramique vous permettent de réduire significativement le temps passé à repasser, tandis que le système de verrouillage du fer et le système anticalcaire Calc Clean facilitent le repassage.
Pression de pompe maxi. 5 bars
Effet pressing 200 g
Système de verrouillage
Réservoir amovible 2,2 l
Le grand réservoir d'eau amovible facile à remplir, le puissant effet pressing et la semelle SteamGlide en céramique vous permettent de réduire significativement le temps passé à repasser, tandis que le système de verrouillage du fer et le système anticalcaire Calc Clean facilitent le repassage.
Le fer de votre centrale vapeur est doté d'un système de verrouillage. Vous pouvez verrouiller votre fer en toute sécurité sur la base, afin d'empêcher que l'on ne touche à la semelle chaude. Cela vous permet également de transporter facilement la centrale vapeur.
Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du robinet. Si le réservoir est vide en cours de repassage, vous pouvez le remplir facilement sans attendre et sans éteindre l'appareil.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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Récompenses
3.9
sur 6
164
Avis
mlpb
03/01/2020
France
Très bonne centrale
Centrale vapeur puissante. Le fer à repasser est léger et maniable avec un très bon débit de vapeur. Grand réservoir d'eau très appréciable. Le système de blocage du fer sur la centrale est un plus. Temps de chauffe rapide. Par contre, je trouve que le flexible n'est pas assez long... il manque bien 50 cm.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur FastCare GC7705/30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur FastCare GC7705/30
Hélène3107
13/03/2019
France
Repassage agréable
Bonne centrale mais je n'ai pas que cela à faire votre enregistrement est ttop long cela dait 15 mn
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FastCare HI7716/20 Centrale vapeur
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Cet avis a été rédigé pour FastCare HI7716/20 Centrale vapeur
malotruf
18/10/2018
France
Très satisfait
Un bon rapport qualité/prix et une utilisation plus agréable que mon ancien modèle d'une autre marque.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur FastCare GC7703/20
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Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur FastCare GC7703/20