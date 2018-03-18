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  • Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
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Eingestellt

PerfectCare CompactDampfbügelstation

GC7805/20

4.5

| (94) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

Der leistungsstarke und gleichmäßige Dampfausstoß ermöglicht schnelles Bügeln. Dank unserer OptimalTEMP Technologie musst du keine Temperaturen anpassen. Kompakt und leicht für eine einfache Verwendung und Aufbewahrung.

Alle Vorteile anzeigen

Die kompakte Dampfbügelstation

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

  • Max. 5,3 bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 250 g

  • 1,5-Liter-Wasserbehälter

  • Transportverriegelung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Du kannst es sogar mit der Gleitsohle auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

94

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

schnelles bügeln leicht gemacht

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe diese Produkt kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten und Philips nimmt keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung . Ich bin voll und ganz zufrieden mit diesem Gerät, besonders hat mich die optimalTEMP-Technologie überzeugt. Kein warten mehr bis die Temperatur gefallen ist und mann weiter bügeln kann bzw. shirts die verklebt sind. Einzig das jetzt notwendige neue Bügelbrett ist anzumerken (Größe der Station geschuldet), wobei mein altes aber auch schon 10 Jahre alt war.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation verfasst

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

perfektes Bügeleisen

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich erhielt dieses Produkt im Rahmen eines Produkttestes. Schon öfters erlebte ich, wie sich Produktversprechen von den selbst gemachten Erfahrungen unterschieden, jedoch muss ich bei diesem Produkt wirklich sagen, dass die Versprechungen zu 100% eingehalten werden. Das Bügeln fällt sehr leicht und durch die sehr gute Dampffunktion (ohne tropfen und zu große Feuchte) gleitet das Bügeleisen sehr geschmeidig über den schon. Auch schwer zu glättende Falten sind durch den Dampf leicht zu beseitigen. Bei der "intelligenten" Temperaturwahl des Bügeleisens war ich sehr skeptisch, aber alles -von Sythetik über Seide bis hin zu Leinen- wurde exzelent gebügelt. 100%ige Kaufempfehlung

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation verfasst

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation verfasst

05/03/2018

Deutschland

Deutschland

tolle dampfbügelstation

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Habe das Dampfbügeleisen jetzt seit ca 2 Wochen. Zur Verarbeitung muss ich sagen, wie bei Philips nicht anders zu erwarten sehr gute Verarbeitung.Beschichtung am Griff sein. Zur Verpackung, diese könnte etwas weniger Plastik enthalten. Die Gebrauchsanweisung ist gut und verständlich geschrieben. Zur Haptik würde ich sagen liegt im Auge es Betrachters und der Hand desjenigen der es benutzt. Es könnte aber etwas Anti Rutsch Beschichtung am Griff haben macht es für kleinere Hände etwas angenehmer. Sonst liegt es sehr gut in der Hand. Das Stromkabel könnte etwas länger sein, dies ist aber ehr ein nice to have anstatt ein must have. Die Dampfleitung vom Tank zum eigentlichen Bügeleisen ist meiner Meinung nach ausreichend lang. Zum Bügelergebniss kann ich sagen das ich sehr sehr zufrieden bin. das Bügeleisen an sich ist sehr leicht und gleitet perfekt über die Wäsche egal welches Material es ist. Zeitersparniss ist deutlich vorhanden gerade bei Bettwäsche z.b. diese muss nur von einer Seite gebügelt werden. Reinigung der Dampfbügelstation dank der guten Anleitung schnell und ohne Probleme erledigt. Würde es jederzeit wieder kaufen und auch im Freundeskreis weiterempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen Azur Performer

  2. Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Turbomodus gemäß IEC 60311