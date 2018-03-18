Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
La vapeur puissante et continue vous permet de terminer rapidement tout votre repassage, et grâce à la technologie OptimalTEMP, vous n'avez plus à changer manuellement la température. Compact et léger pour une utilisation et un rangement facilités.
Pression de la pompe maxi. 5,3 bar
Effet pressing jusqu'à 250 g
Réservoir d'eau 1,5 l
Système de verrouillage
La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.
Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.
Récompenses
4.5
sur 6
94
Avis
92%
recommandent ce produit
Frank7777
18/03/2018
Deutschland
schnelles bügeln leicht gemacht
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe diese Produkt kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten und Philips nimmt keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung . Ich bin voll und ganz zufrieden mit diesem Gerät, besonders hat mich die optimalTEMP-Technologie überzeugt. Kein warten mehr bis die Temperatur gefallen ist und mann weiter bügeln kann bzw. shirts die verklebt sind. Einzig das jetzt notwendige neue Bügelbrett ist anzumerken (Größe der Station geschuldet), wobei mein altes aber auch schon 10 Jahre alt war.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation
MAC92
18/03/2018
Deutschland
perfektes Bügeleisen
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich erhielt dieses Produkt im Rahmen eines Produkttestes. Schon öfters erlebte ich, wie sich Produktversprechen von den selbst gemachten Erfahrungen unterschieden, jedoch muss ich bei diesem Produkt wirklich sagen, dass die Versprechungen zu 100% eingehalten werden. Das Bügeln fällt sehr leicht und durch die sehr gute Dampffunktion (ohne tropfen und zu große Feuchte) gleitet das Bügeleisen sehr geschmeidig über den schon. Auch schwer zu glättende Falten sind durch den Dampf leicht zu beseitigen. Bei der "intelligenten" Temperaturwahl des Bügeleisens war ich sehr skeptisch, aber alles -von Sythetik über Seide bis hin zu Leinen- wurde exzelent gebügelt. 100%ige Kaufempfehlung
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation
tissot112
05/03/2018
Deutschland
tolle dampfbügelstation
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Habe das Dampfbügeleisen jetzt seit ca 2 Wochen. Zur Verarbeitung muss ich sagen, wie bei Philips nicht anders zu erwarten sehr gute Verarbeitung.Beschichtung am Griff sein. Zur Verpackung, diese könnte etwas weniger Plastik enthalten. Die Gebrauchsanweisung ist gut und verständlich geschrieben. Zur Haptik würde ich sagen liegt im Auge es Betrachters und der Hand desjenigen der es benutzt. Es könnte aber etwas Anti Rutsch Beschichtung am Griff haben macht es für kleinere Hände etwas angenehmer. Sonst liegt es sehr gut in der Hand. Das Stromkabel könnte etwas länger sein, dies ist aber ehr ein nice to have anstatt ein must have. Die Dampfleitung vom Tank zum eigentlichen Bügeleisen ist meiner Meinung nach ausreichend lang. Zum Bügelergebniss kann ich sagen das ich sehr sehr zufrieden bin. das Bügeleisen an sich ist sehr leicht und gleitet perfekt über die Wäsche egal welches Material es ist. Zeitersparniss ist deutlich vorhanden gerade bei Bettwäsche z.b. diese muss nur von einer Seite gebügelt werden. Reinigung der Dampfbügelstation dank der guten Anleitung schnell und ohne Probleme erledigt. Würde es jederzeit wieder kaufen und auch im Freundeskreis weiterempfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact GC7805/20 Dampfbügelstation
Par rapport au fer vapeur Azur Performer de Philips
Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie avec le mode ÉCO par rapport au mode Turbo, sur la base du document IEC 60311