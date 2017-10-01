[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich das Bügeln von Kleidung nicht besonders mag, es gehört nicht zu den Dingen, die ich gerne mache, vielleicht weil ich ein bisschen ein "Perfektionist" bin und immer alles perfekt sein muss, auch die Kleidung. Manchmal erlauben es mir das Wetter und die Zeit nicht, meine Kleidung draußen zu trocknen, und dann muss ich sie im Wäschetrockner trocknen, aus dem sie nicht selten mit vielen Falten und ziemlich schlaff herauskommt. Ich habe die Bügelstation getestet, und es scheint, als ob alles zum Kinderspiel geworden ist, das Bügeln von Kleidung ist einfacher geworden. Zunächst einmal ist es kompakter als ein herkömmliches Bügeleisen. die ein integriertes Dampfsystem hat, ist es viel einfacher. Das Dampfsystem hat ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern, was für viele Kleidungsstücke mehr als ausreichend ist und es bleibt Was mir am besten gefällt, ist, dass ich die Temperatur nicht einstellen muss, das ist eine tolle Sache, zumindest für mich. Weitere Vorteile, akustische Warnung, wenn das Bügeleisen bereit/erhitzt ist, hoher Dampfdruck schaltet sich automatisch ab und kann in der Halterung einrasten. Es gleitet sehr leicht über die Kleidung, egal aus welchem Material sie besteht, und bügelt viel schneller als herkömmliche Bügeleisen. Sie müssen nicht sehr stark drücken, vor allem nicht, wenn Sie den Dampfer benutzen. Der Griff ist ergonomisch und man muss nicht viel Druck auf die Dampftaste ausüben. die Tasten befinden sich auf dem Wasserbehälter, was ein Vorteil ist, da sie beim Bügeln nicht im Weg sind. Es hat eine akustische Warnung, wenn es gereinigt werden muss und eine Halterung, wo Sie die Reinigung zu tun. auf mich so weit dies nicht der Fall gewesen, aber es wird wahrscheinlich warnen mich, wenn. Ein kleiner Nachteil ist vielleicht, dass der Dampf nach dem Aufheizen, wenn man ihn benutzen will, nicht direkt kommt, sondern man muss ihn mehrmals drücken, bis er funktioniert. Es ist nicht sehr laut, sogar leise und das Licht ist angenehm. Ich bin ziemlich beeindruckt von der Leichtigkeit, mit der sie die Wäsche bügeln, und ich glaube, ich mache das jetzt besser.