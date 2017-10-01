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  • Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
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Eingestellt

PerfectCare CompactDampfbügelstation

GC7808/40

4.4

| (676) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

Mit dem Philips PerfectCare Compact bügeln Sie Ihre Kleidung durch den starken, kontinuierlichen Dampfausstoß jetzt noch schneller. Dank der OptimalTEMP-Technologie müssen Sie die Temperatur zwischen einzelnen Kleidungsstücken nicht mehr anpassen. Mit seinen kompakten Maßen und seinem geringen Gewicht lässt sich das Bügeleisen leicht verstauen.

Alle Vorteile anzeigen

Die kompakteste Philips Dampfbügelstation

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

  • Max. 5,3 bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 280 g

  • 1,5-Liter-Wasserbehälter

  • Transportverriegelung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Erlebe ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell geglättet. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt zum vertikalen Dampfglätten oder für hartnäckige Falten eignet.

Egal ob Jeans oder Seide – kein Ändern der Temperatureinstellung erforderlich

Egal ob Jeans oder Seide – kein Ändern der Temperatureinstellung erforderlich

Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.

Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden

Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden

Die innovative OptimalTEMP Technologie garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Damit kannst du die heiße Bügelsohle während des Bügelns einfach auf dem Bügelbrettbezug stehen lassen, ohne dass etwas beschädigt wird. So schonst du auch deine Handgelenke, da du das Bügeleisen nicht mehr so oft vom Aufheizsockel heben und zurückstellen musst.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

676

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

01/10/2017

Suisse

Suisse

Einfach genial, da macht sogar mir (männlich) das Bügeln Spaß

Es ist ein Spitzenprodukt; leicht, gefällig in der Handhabung, einfach Super

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7830/20 Dampfbügelstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7830/20 Dampfbügelstation verfasst

25/05/2026

Deutschland

Deutschland

Easy Bügeln

Ich habe das Bügeleisen schon 2 Jahre und bin überaus zufrieden! Durch die praktische Selbstentkalkung hat es an seiner Dampfkraft nicht nachgelassen! Es liegt auch gut in der Hand, was mir sehr wichtignist, da ich am Handgelenk ein Implantat habe.

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7844/20 Dampfbügelstation verfasst

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30/05/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Angenehm wenig Gewicht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7844/20 Dampfbügelstation verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Turbomodus gemäß IEC 60311

  2. Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen Azur Performer