Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
Mit dem Philips PerfectCare Compact bügeln Sie Ihre Kleidung durch den starken, kontinuierlichen Dampfausstoß jetzt noch schneller. Dank der OptimalTEMP-Technologie müssen Sie die Temperatur zwischen einzelnen Kleidungsstücken nicht mehr anpassen. Mit seinen kompakten Maßen und seinem geringen Gewicht lässt sich das Bügeleisen leicht verstauen.
Max. 5,3 bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 280 g
1,5-Liter-Wasserbehälter
Transportverriegelung
Erlebe ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell geglättet. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt zum vertikalen Dampfglätten oder für hartnäckige Falten eignet.
Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.
Die innovative OptimalTEMP Technologie garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Damit kannst du die heiße Bügelsohle während des Bügelns einfach auf dem Bügelbrettbezug stehen lassen, ohne dass etwas beschädigt wird. So schonst du auch deine Handgelenke, da du das Bügeleisen nicht mehr so oft vom Aufheizsockel heben und zurückstellen musst.
Auszeichnungen
4.4
von 5
676
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
kalle1301
01/10/2017
Suisse
Einfach genial, da macht sogar mir (männlich) das Bügeln Spaß
Es ist ein Spitzenprodukt; leicht, gefällig in der Handhabung, einfach Super
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7830/20 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7830/20 Dampfbügelstation verfasst
Step
25/05/2026
Deutschland
Easy Bügeln
Ich habe das Bügeleisen schon 2 Jahre und bin überaus zufrieden! Durch die praktische Selbstentkalkung hat es an seiner Dampfkraft nicht nachgelassen! Es liegt auch gut in der Hand, was mir sehr wichtignist, da ich am Handgelenk ein Implantat habe.
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7844/20 Dampfbügelstation verfasst
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7844/20 Dampfbügelstation verfasst
Habon
30/05/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Angenehm wenig Gewicht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7844/20 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7844/20 Dampfbügelstation verfasst
Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Turbomodus gemäß IEC 60311
Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen Azur Performer