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Arrêté
Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
La centrale vapeur compacte Philips PerfectCare vous permet de repasser vos vêtements plus rapidement, grâce à une vapeur continue puissante. La technologie OptimalTEMP vous évite de régler manuellement la température selon le vêtement. Un design compact et léger, pour un appareil facile à ranger.
Pression de la pompe maxi. 5,3 bars
Jusqu'à 280 g d'effet pressing
Réservoir d'eau 1,5 l
Système de verrouillage
Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage, cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser recouverte d'une housse en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.
Récompenses
4.4
sur 6
676
Avis
87%
recommandent ce produit
Fab.34
29/09/2025
France
Acheteur vérifié
Centrale vapeur performante
Satisfait de mon achat. Centrale vapeur compacte et puissante.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7846/80
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7846/80
Kinou45
01/06/2025
France
Acheteur vérifié
Bon appareil
Fer efficace, léger et facile d’utilisation. Je recommande.
Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7844/20
Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7844/20
lesbonsplansdeleila_4770
25/04/2025
France
Pratique et efficace
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Exactement ce qu’il me fallait, cette centrale vapeur est un indispensable à la maison. Mon ancien fer à repasser ne convenait pas à toutes les matières, mais grâce au PerfectCare Compact je n’ai plus ce problème, elle est très efficace sur toute les matières, un seul passage suffit. Le design est très joli et elle ne prend pas beaucoup de place, facile à ranger et très pratique.
Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7846/80
Date of Use 2025-04-17
Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7846/80
Date of Use 2025-04-17
Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie avec le mode ÉCO par rapport au mode Turbo, sur la base du document IEC 60311
Par rapport au fer vapeur Azur Performer de Philips