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  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
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Arrêté

PerfectCare CompactCentrale vapeur

GC7808/40

4.4

| (676) Avis | 87% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

La centrale vapeur compacte Philips PerfectCare vous permet de repasser vos vêtements plus rapidement, grâce à une vapeur continue puissante. La technologie OptimalTEMP vous évite de régler manuellement la température selon le vêtement. Un design compact et léger, pour un appareil facile à ranger.

Voir tous les avantages

La centrale vapeur la plus compacte de Philips

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

  • Pression de la pompe maxi. 5,3 bars

  • Jusqu'à 280 g d'effet pressing

  • Réservoir d'eau 1,5 l

  • Système de verrouillage

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.

La semelle chaude peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité

La semelle chaude peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité

Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage, cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser recouverte d'une housse en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

676

Avis

87%

recommandent ce produit

29/09/2025

France

France

Acheteur vérifié

Centrale vapeur performante

Satisfait de mon achat. Centrale vapeur compacte et puissante.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7846/80

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7846/80

01/06/2025

France

France

Acheteur vérifié

Bon appareil

Fer efficace, léger et facile d’utilisation. Je recommande.

Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7844/20

Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7844/20

25/04/2025

France

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Pratique et efficace

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Exactement ce qu’il me fallait, cette centrale vapeur est un indispensable à la maison. Mon ancien fer à repasser ne convenait pas à toutes les matières, mais grâce au PerfectCare Compact je n’ai plus ce problème, elle est très efficace sur toute les matières, un seul passage suffit. Le design est très joli et elle ne prend pas beaucoup de place, facile à ranger et très pratique.

Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7846/80

Date of Use 2025-04-17

Cet avis a été rédigé pour Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7846/80

Date of Use 2025-04-17

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  2. Par rapport au fer vapeur Azur Performer de Philips