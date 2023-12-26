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Eingestellt
Max. 6,5 bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 420 g
1,5-Liter-Wasserbehälter
Transportverriegelung
Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.
Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.
Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Du kannst es sogar mit der Gleitsohle auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.
Auszeichnungen
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Vang72
26/12/2023
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Εξαιρετικό
Πολύ καλό σίδερο. Αναγνωρίζει τα υφάσματα και ρυθμίζει την θερμοκρασία!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Capelix
19/10/2023
Portugal
O melhor ferro que já tive...
Ferro excelente! Super satisfetio.... anos s/problemas.
Vorteile
Leve, potente e não queima a roupa!
Nachteile
nenhuma.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor verfasst
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Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Turbomodus gemäß IEC 60311
Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen Azur