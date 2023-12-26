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  • Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
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Eingestellt

PerfectCare CompactDampfbügelstation

GC7846/80

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
Der leistungsstarke und gleichmäßige Dampfausstoß ermöglicht schnelles Bügeln. Dank unserer OptimalTEMP Technologie musst du keine Temperaturen anpassen. Kompakt und leicht für eine einfache Verwendung und Aufbewahrung.
Alle Vorteile anzeigen

Die kompakte Dampfbügelstation

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

  • Max. 6,5 bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 420 g

  • 1,5-Liter-Wasserbehälter

  • Transportverriegelung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Du kannst es sogar mit der Gleitsohle auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

26/12/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Εξαιρετικό

Πολύ καλό σίδερο. Αναγνωρίζει τα υφάσματα και ρυθμίζει την θερμοκρασία!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος verfasst

19/10/2023

Portugal

Portugal

O melhor ferro que já tive...

Ferro excelente! Super satisfetio.... anos s/problemas.

Vorteile

Leve, potente e não queima a roupa!

Nachteile

nenhuma.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor verfasst

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  1. Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Turbomodus gemäß IEC 60311

  2. Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen Azur