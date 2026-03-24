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PerfectCare Compact Dampfbügelstation
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Important Information Manual Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
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Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Wie entkalke ich meine Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich die Bügelsohle meiner Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich den Wasserbehälter meiner Philips Dampfbügelstation?
Die Philips Dampfbügelstation erzeugt keinen Dampf
Mein Bügelbrett ist nass und auf dem Boden sind Wasserflecken
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Der Dampfstoß der Philips Dampfbügelstation funktioniert nicht
Meine Philips Dampfbügelstation glättet während des vertikalen Dampfbügelns keine Falten
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