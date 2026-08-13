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Eingestellt
GC8260/02
Müheloses Bügeln erfordert viel Dampf. Hoher Dampfausstoß ist mit häufigem Nachfüllen verbunden. Dies reduziert sich mit dem extragroßen Wasserbehälter für 1,4 l
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.
Die einzigartige Dampfspitze läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über spezielle Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So erreichst du auch die kleinsten, schwer erreichbaren Stellen – für ein optimales Bügelergebnis.
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