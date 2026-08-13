Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
GC8260/02
Un repassage sans effort nécessite beaucoup de vapeur. Un haut débit vapeur implique un remplissage fréquent du réservoir d'eau. Grâce à sa grande capacité (1,4 l), vous devez moins souvent remplir le réservoir d'eau.
Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.
La pointe à vapeur additionnelle unique associe une forme effilée à des fentes allongées libérant la vapeur. Cela permet d'atteindre les zones les plus étroites et techniques, pour un repassage exceptionnel.
Récompenses
Notation globale