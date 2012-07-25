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Eingestellt
Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand
Leistungsstark und dennoch überraschend praktisch, erzeugt dieses Bügelsystem kontinuierlichen Dampf mit hohem Druck. Den großen abnehmbaren Wassertank kannst du jederzeit und überall nachfüllen, was das Bügeln schnell und einfach macht.
1,6 L
AUTO CORD
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.
Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.
Auszeichnungen
4.0
von 5
7
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
colclough11
25/07/2012
United Kingdom
Philips GC8460 steam generator iron
Once you have used this iron there is no going back. It's like watching colour tv after a lifetime of black and white. With a family of 4 I had a lot of ironing to do but this has virtually halved with this iron. I now have it about 2 years and it is working perfectly. I will definitely buy another when this one decides to retire.
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Swissy
24/10/2011
Nederland
Doet alles wat is beloofd. Veel beter dan vorige stoomstrijkijzer.
Ik heb dit systeem gezien op IFA. Presteerde beter dan systemen die 4-5 keer zoveel kosten. Goede demo gezien en zie in praktijk dezelfde performance. Klasse!
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Strijkmiep
09/10/2011
Nederland
Fijn apparaat om mee te werken met prima strijkresultaat
Als je veel strijkwerk hebt is dat een fijn apparaat om mee te werken. De bout ligt lekker in de hand, je kunt bij alle hoekjes komen, en je kunt er vlijm scherpe vouwen mee strijken zonder al te veel moeite. Het opruimen van dit apparaat is ook een voortuitgang zoals het rollen van de snoer en de waterslang. Het uitneembare waterreservoir is ook een pre. Nu hoef je niet meer met het hele apparaat onder de kraan en je kunt tussentijds, zonder het apparaat uit te zetten, bijvullen.
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