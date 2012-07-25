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Arrêté

8400 seriesCentrale vapeur haute pression

GC8460/02

4

| (7) Avis | 83% recommandent ce produit

1 récompense

Résultat maximal, effort minimal

Cette centrale vapeur puissante et étonnamment pratique génère un débit vapeur continu élevé associé à une haute pression. Vous pouvez remplir le grand réservoir d'eau amovible à tout moment et n'importe où, ce qui rend le repassage facile et rapide.

Voir tous les avantages

Pas de compromis.

Résultat maximal, effort minimal

  • 1,6 l

  • ENROULEUR AUTOMATIQUE

Jusqu'à 5 bars de pression

Jusqu'à 5 bars de pression

Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

Débit vapeur continu jusqu'à 110 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 110 g/min

Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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4.0

sur 6

7

Avis

83%

recommandent ce produit

4
1

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips GC8460 steam generator iron

Once you have used this iron there is no going back. It's like watching colour tv after a lifetime of black and white. With a family of 4 I had a lot of ironing to do but this has virtually halved with this iron. I now have it about 2 years and it is working perfectly. I will definitely buy another when this one decides to retire.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 8400 series GC8460 Pressurised steam generator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 8400 series GC8460 Pressurised steam generator

24/10/2011

Nederland

Nederland

Doet alles wat is beloofd. Veel beter dan vorige stoomstrijkijzer.

Ik heb dit systeem gezien op IFA. Presteerde beter dan systemen die 4-5 keer zoveel kosten. Goede demo gezien en zie in praktijk dezelfde performance. Klasse!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk

09/10/2011

Nederland

Nederland

Fijn apparaat om mee te werken met prima strijkresultaat

Als je veel strijkwerk hebt is dat een fijn apparaat om mee te werken. De bout ligt lekker in de hand, je kunt bij alle hoekjes komen, en je kunt er vlijm scherpe vouwen mee strijken zonder al te veel moeite. Het opruimen van dit apparaat is ook een voortuitgang zoals het rollen van de snoer en de waterslang. Het uitneembare waterreservoir is ook een pre. Nu hoef je niet meer met het hele apparaat onder de kraan en je kunt tussentijds, zonder het apparaat uit te zetten, bijvullen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk

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