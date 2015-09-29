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Eingestellt
5 Bar
Dampfstoß von 290 g
Transportverriegelung
Fester Wasserbehälter für 2,5 l
Die Dampfbügelstation ist in 2 Minuten einsatzbereit; der Wasserbehälter kann während des Bügelns jederzeit aufgefüllt werden.
Die Dampfbügelstation wurde für die Verwendung von Leitungswasser entwickelt. Wenn beim Bügeln das Wasser ausgeht, können Sie den Wasserbehälter einfach sofort wieder auffüllen, ohne das Gerät ausschalten zu müssen.
Die innovative Philips Optimal TEMP-Technologie garantiert brandfleckenlose Kleidungsstücke. Während des Bügelns müssen Sie das Bügeleisen nicht wieder auf die Basisstation stellen, lassen Sie die heiße Bügelsohle einfach direkt auf der Kleidung oder dem Bügelbrettbezug aus Baumwolle, ohne dass Sie zusätzliches Abstellzubehör benötigen. Weder Ihre bügelbaren Kleidungsstücke noch das Bügelbrett werden beschädigt. Dies erleichtert Ihnen das Bügeln und reduziert die Bewegungen im Handgelenk.
Auszeichnungen
4.8
von 5
26
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Mila07
29/09/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt ist sehr gut
bin mit dem Produkt sehr zufrieden und kann es nur weiterempfelen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua GC8641/30 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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CarolineD75
20/09/2014
België
Rapide et facile d'utilisation avec le réglage de t° automatique
La première fois que je repasse avec une centrale vapeur... Un peu surprise du bruit au début. Mais au final, repassage plus rapide qu'avec mon "ancien" fer vapeur, plus maniable (car plus léger) mais avec assez de poids sur les vêtements qd même. Je l'ai essayé sur des vêtements déjà secs depuis plusieurs jours, et... résultat impeccable! Aucune difficulté pour les défroisser. Pas de réglage de t° préliminaire et pas de soucis pour les vêtement délicats. Arrêt automatique pratique. Assez grande capacité pour ne pas devoir recharger la base trop souvent. Petit bémol: le réservoir n'est pas amovible pour le remplissage... Sinon, rien à dire!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua GC8641/30 Centrale vapeur verfasst
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Fab610
19/09/2014
België
Super investissement
J’avais un fer à repasser Philips à vapeur 4 bars depuis quelques années, j’ai l’opportunité d’essayer le nouveau Fer PerfectCare Aqua GC8641/30, quelle différence !!! Il est plus léger fini de trier par type de textile pour repasser, le fer est « intelligent », il adapte sa température et dose la vapeur en « reconnaissant » les fibres des différents tissus. Il est d’une simplicité d’utilisation, on peut parler, converser sans devoir faire attention aux différents réglages suivants les tissus. Il est FORMIDABLE sur tous les tissus avec une grande réserve d’eau et une puissance de vapeur de 5,4 bars, ce qui est génial notamment lorsqu’on repasse du lin. Je vais l’essayer pour défroisser un costume dans quelques jours mais j’ai confiance !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua GC8641/30 Centrale vapeur verfasst
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