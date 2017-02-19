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Eingestellt
GC8650/81
Bis zu 6,2 Bar Druck
Dampfstoß von 330 g
Transportverriegelung
Fester Wasserbehälter für 2,5 l
Bügeln Sie im Kreise Ihrer Familie oder beim Fernsehen, ohne vom Geräusch des Dampfes gestört zu werden. Die SilentSteam Technologie bietet leisen und doch ausgesprochen starken Dampf. Ihre Dampfbügelstation ist mit 3 geräuschreduzierenden Dampffiltern ausgestattet, die den Geräuschpegel verringern. Eine geräuschabsorbierende Plattform reduziert das Pumpengeräusch in der Gerätebasis.
Jetzt können Sie alles von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung bügeln. Garantiert brandfleckenlose Kleidungsstücke. Revolutionäre Technologie mit 1) Modernem Smart Control-Prozessor, der die Temperatur der Bügelsohle präzise steuert. Es ist keine Temperatureinstellung nötig 2) Leistungsstarker Zyklondampfkammer, die leistungsstarken, gleichmäßigen Dampf bietet und das Bügeln einfacher und schneller macht.
Besonders lang anhaltende Dampfleistung: Die exklusive Easy De-Calc-Funktion von Philips bietet die ideale Methode zur Entfernung von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation. Ihr Bügeleisen erinnert Sie durch Licht- und Tonsignal an das Entkalken. Wenn das Gerät kalt ist, öffnen Sie einfach den Easy De-Calc-Verschluss, und fangen Sie das Wasser mit Schmutz- und Kalkresten in einer Tasse auf.
Auszeichnungen
4.0
von 5
84
Bewertungen
Muuseli
19/02/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Super einfache Anwendung
Sehr, sehr zufrieden und Happy! Werde es weiter empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Silence GC8650/81 Dampfbügelstation verfasst
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Riuji
19/02/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Super einfache Anwendung
Sehr, sehr zufrieden und Happy! Werde es weiter empfehlen
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Novica1
16/04/2015
Suisse
Super Desing
Gut Bedienbar, schöne Design, gute Leistung. Einfach Philips!!!
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In der Kategorie der unbegrenzten Dampfbügelstationen