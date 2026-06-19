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  • Leistungsstarker, gleichmäßiger Dampfausstoß für schnelles Bügeln
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Eingestellt

PerfectCare PerformerDampfbügelstation

GC8731/20

1 Auszeichnung

Leistungsstarker, gleichmäßiger Dampfausstoß für schnelles Bügeln
Die Philips PerfectCare Performer Dampfbügelstation sorgt für ein superleichtes, leistungsstarkes Bügelerlebnis, ohne den Stoff zu verbrennen. Der leistungsstarke gleichmäßige Dampfausstoß dringt tief und kontinuierlich in das Gewebe ein und glättet somit Falten ganz mühelos.
Alle Vorteile anzeigen

Leise Technologie und abnehmbarer 1,8-l-Wasserbehälter

Leistungsstarker, gleichmäßiger Dampfausstoß für schnelles Bügeln

  • Max. 6,5 bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 390 g

  • SoftGrip

  • Abnehmbarer 1,8-l-Wasserbehälter

Abnehmbarer 1,8-l-Wasserbehälter, bis zu 2 Stunden bügeln

Abnehmbarer 1,8-l-Wasserbehälter, bis zu 2 Stunden bügeln

Der Wasserbehälter kann ganz einfach abgenommen und unter dem Wasserhahn nachgefüllt werden. Die große Einfüllöffnung sorgt für schnelles Nachfüllen. Dank des Wasserbehälters mit 1,8 l Fassungsvermögen kannst du bis zu 2 Stunden ununterbrochen bügeln, ohne nachfüllen zu müssen.

Kompakte ProVelocity Dampfeinheit für einen gleichmäßigen Dampfausstoß

Wasser wird mit einer Hochdruckpumpe aus dem Wasserbehälter in das Bügeleisen gepumpt und mit sehr hoher Geschwindigkeit in die Dampfkammer befördert. Diese Funktion ermöglicht einen leistungsstarken und gleichmäßigen Dampfausstoß über die Bügelsohle ohne Kondensation.

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 120 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 120 g/min

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.

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  1. Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 60331-1, Eco-Modus im Vergleich zum Turbo-Modus