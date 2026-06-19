Abnehmbarer 1,8-l-Wasserbehälter, bis zu 2 Stunden bügeln

Der Wasserbehälter kann ganz einfach abgenommen und unter dem Wasserhahn nachgefüllt werden. Die große Einfüllöffnung sorgt für schnelles Nachfüllen. Dank des Wasserbehälters mit 1,8 l Fassungsvermögen kannst du bis zu 2 Stunden ununterbrochen bügeln, ohne nachfüllen zu müssen.