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Eingestellt
GC8731/20
Max. 6,5 bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 390 g
SoftGrip
Abnehmbarer 1,8-l-Wasserbehälter
Der Wasserbehälter kann ganz einfach abgenommen und unter dem Wasserhahn nachgefüllt werden. Die große Einfüllöffnung sorgt für schnelles Nachfüllen. Dank des Wasserbehälters mit 1,8 l Fassungsvermögen kannst du bis zu 2 Stunden ununterbrochen bügeln, ohne nachfüllen zu müssen.
Wasser wird mit einer Hochdruckpumpe aus dem Wasserbehälter in das Bügeleisen gepumpt und mit sehr hoher Geschwindigkeit in die Dampfkammer befördert. Diese Funktion ermöglicht einen leistungsstarken und gleichmäßigen Dampfausstoß über die Bügelsohle ohne Kondensation.
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.
Auszeichnungen
Bewertungen
Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 60331-1, Eco-Modus im Vergleich zum Turbo-Modus