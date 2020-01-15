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Eingestellt

Hairclipper series 3000Haarschneider

HC3410/85

3.6

| (31) Bewertungen

HAARSCHNEIDER 3000er Serie – schneidet doppelt so schnell*

Die HAARSCHNEIDER der 3000er Serie sind robust und leistungsstark. Die innovative Schneideeinheit und der verstellbare Kammaufsatz wurden so entwickelt, dass jedes Mal einen schnellen, gründlichen Haarschnitt schneiden können. Inklusive komfortablem Nasen-, Ohrhaar- und Augenbrauentrimmer.

Alle Vorteile anzeigen

Mit extra komfortablem Nasen-, Ohrhaar- u. Augenbrauentrimmer

HAARSCHNEIDER 3000er Serie – schneidet doppelt so schnell*

  • Edelstahlklingen

  • 13 einstellbare Schnittlängen

  • Verwendung mit Kabel

  • Inklusive Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung

Doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung

Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare zweimal so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden – und das mit der zusätzlichen Sicherheit durch einen widerstandsfähigen Klingenschutz für ultimative Haltbarkeit.*

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe.

13 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 23 mm.

13 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 23 mm.

Wählen Sie einfach die gewünschte Schnittlänge mit dem einstellbaren Kammaufsatz aus. Dieser bietet 12 Längeneinstellungen von 1 bis 23 mm in präzisen 2 mm Abständen. Ohne Kammaufsatz erhalten Sie einen 0,5 mm Schnitt.

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3.6

von 5

31

Bewertungen

15/01/2020

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Familie, Freunde, Arbeitskolegen.....empfehlenswert

Vorteile

mit Phillips bin ich aufgewachsen....

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider verfasst

Datum der Verwendung 2018-01-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider verfasst

Datum der Verwendung 2018-01-15

30/05/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Alles in Ordnung

Der Haarschneider arbeitet leise und akkurat. Es ist gut, dass die kürzeste Schnittlänge(ohne den Aufsatz) wirklich sehr kurz ist, sodass eine gründliche Kurzhaarrasur möglich ist. Das Gerät ist leicht und handlich, zudem hinterlässt es einen soliden Eindruck. Wir sind zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider verfasst

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05/10/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Schneidet wie der Teufel

Diese Maschine zieht durch,da können andere nur ächzen.

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Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger

  2. 5 Jahre weltweite Garantie – gilt nur für HC3410