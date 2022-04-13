Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Support
HC3410/85
Eingestellt
Kann ich den Philips Haarschneider zum Trimmen meiner Körperbehaarung verwenden?
Kann ich den Philips Groomer verwenden, wenn er an die Steckdose angeschlossen ist?
Wie reinige ich meinen Philips Groomer?
Kann ich meinen Philips Groomer mit Wasser abspülen?
Warum enthält mein Philips Groomer/Trimmer/Haarschneider weißes Schmierfett?
Wie lade ich meinen Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider?
Wie schneide ich mein Haar mit einem Philips Haarschneider oder Groomer?
Kann ich mit meinem Philips Pflege- oder Beauty-Produkt verreisen?
Wie kann ich einen Aufsatz meines Philips Groomer anbringen/abnehmen?
Mein neuer Philips Bartschneider oder Rasierer lässt sich nicht einschalten
Mein Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider lädt nicht
Mein Philips Groomer/Haarschneider funktioniert nicht.
Meine Haare verstopfen meinen Philips Haarschneider
Der Philips Groomer schneidet meine Haare ungleichmäßig
Mein Philips Groomer/Haarschneider macht ungewöhnliche Geräusche
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts