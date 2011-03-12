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  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur

Eingestellt

Scherköpfe

HQ55

5
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Für eine jederzeit gründliche Rasur
Jedes Jahr legen Ihre Rasierklingen eine Strecke zurück, die der Höhe des Mount Everest entspricht – und das 49 Mal! Nach so einem Workout können sogar die besten Materialien ihren Schliff verlieren. Tauschen Sie die Köpfe alle 2 Jahre aus, um eine optimale Leistung Ihres Rasierers zu garantieren.
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Jet Clean-Reinigungslösung

HQ200/50

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Jet Clean-Reinigungslösung

HQ203/50

Wechseln Sie alle 2 Jahre die Scherköpfe für optimale Ergebnisse

Für eine jederzeit gründliche Rasur

  • Lift & Cut

  • 1 Scherkopf

Super Lift & Cut-Technologie mit 2-Klingen-System

Super Lift & Cut-Technologie mit 2-Klingen-System

Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

15 ultra-scharfe Klingen für eine schnelle und gründliche Rasur

15 ultra-scharfe Klingen für eine schnelle und gründliche Rasur

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

12/03/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ55/40 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ55/40 Scherköpfe verfasst

18/05/2011

France

France

good

10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ55/40 shaving heads verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ55/40 shaving heads verfasst

04/10/2010

United Kingdom

United Kingdom

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ55/40 shaving heads verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ55/40 shaving heads verfasst

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