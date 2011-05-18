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Arrêté
Lift & Cut
1 tête
Système à double lame : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et d'une précision exceptionnelle.
5.0
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
guernes1860
18/05/2011
France
good
10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ55/40 shaving heads
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Zeitwanderer
12/03/2011
Deutschland
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Cet avis a été rédigé pour HQ55/40 Scherköpfe
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04/10/2010
United Kingdom
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