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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrorasierer

HQ6695/16

4
| (13) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Eine gründliche Rasur
Der HQ6695 wurde speziell für eine gründliche und schonende Rasur zu einem erschwinglichen Preis entwickelt. Das Reflex Action-System bietet zusammen mit der Super Lift & Cut-Technik ein optimales Rasierergebnis.
Alle Vorteile anzeigen
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Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Eine gründliche Rasur

Super Lift & Cut-Technologie mit 2-Klingen-System

Super Lift & Cut-Technologie mit 2-Klingen-System

Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an und ermöglicht so eine flexiblere, sanftere Rasur.

Einzeln federnd gelagerte Scherköpfe

Einzeln federnd gelagerte Scherköpfe

Eine individuelle Anpassung der Scherköpfe Ihres Philips Rasierers an die Haut ermöglicht eine absolut gründliche Rasur.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.0

von 5

13

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

3

12/07/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Rasierer

Ich nutze den Rasierer bereits seit Jahren und er hat mich nie im stich gelassen. Er liegt echt sehr gut in der Hand und macht seine Arbeit schnell und gründlich. Die klingen sind langlebig, sollten aber schon jährlich getauscht werden, wenn man oft und viel rasiert. Leider sind die klingen etwas teuer, aber solange er läuft, warum nicht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer verfasst

01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst

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01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 