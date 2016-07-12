ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près

Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ6695/16

4
| (13) Avis | 92% recommandent ce produit
Rasage de très près
Le système Reflex Action du rasoir HQ6695 combiné à la technologie Super Lift & Cut offre un rasage de très près, confortable et à un prix abordable.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage de très près

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

Têtes flottantes individuelles

Têtes flottantes individuelles

Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

13

Avis

92%

recommandent ce produit

3

12/07/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Rasierer

Ich nutze den Rasierer bereits seit Jahren und er hat mich nie im stich gelassen. Er liegt echt sehr gut in der Hand und macht seine Arbeit schnell und gründlich. Die klingen sind langlebig, sollten aber schon jährlich getauscht werden, wenn man oft und viel rasiert. Leider sind die klingen etwas teuer, aber solange er läuft, warum nicht.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer

01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 