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  • Konturenanpassung, auch im Halsbereich
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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

HQ6990/16

4
| (225) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Konturenanpassung, auch im Halsbereich
Eine gründliche und hautschonende Rasur zu einem erschwinglichen Preis. Das Flex & Float-System garantiert zusammen mit den Lift & Cut-Klingen eine präzise und gründliche Rasur.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Lift & Cut-Klingen

Konturenanpassung, auch im Halsbereich

  • Flex & Float mit CloseCut-Scherköpfen

  • 35 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Ausklappbarer Trimmer

Lift & Cut-Klingen heben Haare an – für eine gründliche Rasur

Das Lift & Cut-2-Klingen-System hebt Haare an – für eine angenehme Rasur

Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an

Mehr als 35 Rasierminuten, 1 Stunde Ladezeit

Mehr als 35 Rasierminuten, 1 Stunde Ladezeit

Sie erhalten mehr als 35 Rasierminuten nach 1 Stunde Ladezeit. Das entspricht etwa 14 Rasuren. Mit einer Schnellladung von nur 3 Minuten können Sie sich einmal rasieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612375

Bewertungen

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4.0

von 5

225

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

16/07/2012

Suisse

Suisse

AUSGEZEICHNET

sehr leistungsfähig und leise. Schneidet sogar besser als mit Schaum und Klinge!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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26/12/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Rasierergebnis - sehr haltbar!

Auch nach 6 Jahren immer noch im Einsatz, Akku noch TOP! Sehr zufrieden! Würde diesen Rasierer auf jeden Fall wieder kaufen!

Vorteile

lange Haltbarkeit

Nachteile

Messerreinigung etwas umständlich

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

29/11/2020

Deutschland

Deutschland

Die Zuverlässigkeit dieses Rasierers ist enorm!

Hervorragender Rasierer. Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr gut.

Vorteile

Preis-/Leistungsverhältnis mehr als optimal.

Nachteile

Original Scherkopf nicht direkt über Philips erhällich. Nur bei ebay. Leider!

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 