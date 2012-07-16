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Eingestellt
Flex & Float mit CloseCut-Scherköpfen
35 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Ausklappbarer Trimmer
Das Lift & Cut-2-Klingen-System hebt Haare an – für eine angenehme Rasur
Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an
Sie erhalten mehr als 35 Rasierminuten nach 1 Stunde Ladezeit. Das entspricht etwa 14 Rasuren. Mit einer Schnellladung von nur 3 Minuten können Sie sich einmal rasieren.
Auszeichnungen
4.0
von 5
225
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Bölimaa
16/07/2012
Suisse
AUSGEZEICHNET
sehr leistungsfähig und leise. Schneidet sogar besser als mit Schaum und Klinge!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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turboga
26/12/2021
Deutschland
Sehr gutes Rasierergebnis - sehr haltbar!
Auch nach 6 Jahren immer noch im Einsatz, Akku noch TOP! Sehr zufrieden! Würde diesen Rasierer auf jeden Fall wieder kaufen!
Vorteile
lange Haltbarkeit
Nachteile
Messerreinigung etwas umständlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bully III
29/11/2020
Deutschland
Die Zuverlässigkeit dieses Rasierers ist enorm!
Hervorragender Rasierer. Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr gut.
Vorteile
Preis-/Leistungsverhältnis mehr als optimal.
Nachteile
Original Scherkopf nicht direkt über Philips erhällich. Nur bei ebay. Leider!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.