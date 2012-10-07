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Arrêté
Têtes CloseCut, Flex & Float
35+ min d'autonomie / 1 h de charge
Tondeuse rétractable
Le système à deux lames Lift & Cut soulève les poils pour un rasage confortable.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur
L'autonomie est de 35 minutes minimum, soit 14 rasages environ, pour 1 heure de charge. Branchez l'appareil sur le secteur pendant 3 minutes pour disposer de suffisamment d'autonomie pour un rasage.
Récompenses
4.0
sur 6
225
Avis
89%
recommandent ce produit
JOKA62
07/10/2012
France
Acheteur vérifié
Ne regrette pas mon achat
Très bon produit, facile d'utilisation. A recommander.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoir électrique à sec
patval
07/10/2012
France
Ne regrette pas mon achat
Très bon produit, facile d'utilisation. A recommander.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoir électrique à sec
OLIVE02
16/10/2011
France
excellent rapport qualité prix et facilité d'utilisation
PRODUIT TRES AGREABLE ET SIMPLE D'UTILISATION. PRATIQUE ET MAGNIABLE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6990/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6990/16 Rasoir électrique à sec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.