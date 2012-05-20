ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich

Eingestellt

Shaver series 3000Elektrorasierer

HQ7240/17

4
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Präzise und verlässlich
Dieser neu entwickelte Philips Rasierer HQ7240 macht alles leicht – er ist gründlich und absolut praktisch. Gründlich: Dank der fortschrittlichen Technologie wird eine absolut gründliche Rasur garantiert. Praktisch: Einfach unter fließendem Wasser abspülen. Außerdem bietet er einen verbesserten Komfort.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppeln

Präzise und verlässlich

Super Lift & Cut-System

Super Lift & Cut-System

2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Dies garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Ausklappbarer Langhaarschneider mit Federmechanismus

Ausklappbarer Langhaarschneider mit Federmechanismus

Der ausklappbare Langhaarschneider ist ideal zum Schneiden von Koteletten und Schnurrbart.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

20/05/2012

België

België

een degelijk product

het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 