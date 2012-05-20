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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ7240/17

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Douceur et précision
Ce nouveau rasoir Philips HQ7240 est précis et pratique. Précis, grâce à sa technologie avancée, il vous garantit un rasage de près. Pratique, il se rince facilement sous l'eau. Il est conçu pour un confort optimal.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rase les poils les plus courts

Douceur et précision

Système avancé Lift&Cut

Système avancé Lift&Cut

Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.

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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

20/05/2012

België

België

een degelijk product

het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 