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Eingestellt
Schnellladung
Reisetasche
Der Philips Rasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.
4.4
von 5
60
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
knox
09/04/2013
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7380 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7380 Electric shaver verfasst
Midg
09/04/2013
United Kingdom
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7380 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7380 Electric shaver verfasst
AMFB
27/08/2012
Nederland
scheertijd lang en schoonhouden makkelijk
vooral de korte oplaadtijd en de lange scheerduur zijn heel prettig. ook het schoonhouden is veel makkelijker en beter dan mijn vorige philishaves,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.